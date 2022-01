Riassunto: ZuluTrade, la maggior piattaforma dedicata al social trading, confluisce nel gruppo Finvasia

PIREO, Grecia–(BUSINESS WIRE)–ZuluTrade, a seguito dell’acquisizione da parte del gruppo Finvasia, è solidamente posizionata per affermarsi come la più grande ed estesa piattaforma di social trading indipendente dai broker. Il 2022 vedrà il rafforzamento delle capacità correnti e l’ampliamento della linea di prodotti di ZuluTrade grazie al debutto nell’ambito di diversi mercati e strumenti finanziari. L’espansione comprenderà sia classi di asset attuali, come le criptovalute, sia classi di asset tradizionali, come azioni e obbligazioni.





ZuluTrade è in prima linea nel copy trading da oltre un decennio e ha aiutato più di un milione di investitori di oltre 100 paesi a effettuare negoziazioni per un volume che supera i 2 trilioni di dollari USA.

