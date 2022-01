Riassunto: Zilliant lancia Real-Time Pricing Engine™ per offrire le capacità di determinazione dinamica dei prezzi necessarie nell’era digitale

La soluzione fornisce un sistema di determinazione dei prezzi comprovato che è in grado di eseguire algoritmi di calcolo fondamentali per stabilire e trasmettere prezzi in tempo reale a qualsiasi applicazione commerciale

Trattasi di una soluzione facilmente scalabile in risposta a volumi elevati di richieste di quotazioni e flessibile in quanto permette di modificare, all’occorrenza, le strategie e gli algoritmi di calcolo per la determinazione dei prezzi

Automatizza trattative, controproposte e approvazioni

AUSTIN, Texas–(BUSINESS WIRE)–Zilliant, leader nel software destinato all’ottimizzazione intelligente dei prezzi B2B, alla gestione dei prezzi e all’orientamento per le vendite, ha lanciato oggi-Time Pricing Engine™, un nuovo prodotto che consente alle imprese B2B di calcolare e trasmettere prezzi in tempo reale a qualsiasi sistema commerciale.

L’esecuzione di algoritmi di calcolo per la determinazione e la trasmissione dei prezzi in tempo reale ai canali di commercio digitale esula spesso dalle capacità dei motori di determinazione dei prezzi attualmente in uso presso numerose aziende.

