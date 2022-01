Riassunto: Wealthify crea interazioni più significative con la clientela grazie alla soluzione per centri di contatto di Talkdesk

Il premiato servizio di investimento online del Regno Unito sfrutta avanzate funzionalità di chiamata e monitoraggio delle prestazioni per migliorare l’esperienza dei clienti

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Talkdesk®, Inc., leader mondiale nel campo dei centri di contatto per il cloud per aziende che mettono il cliente al primo posto, è stata scelta dal servizio di investimento digitale Wealthify per fornire una soluzione per centri di contatto per il cloud in grado di consentire ai clienti di interagire più rapidamente e facilmente con il team di assistenza della società operante a Cardiff.

L’obiettivo di Wealthify è quello di motivare tutti, a prescindere dalla propria esperienza o formazione, a creare la propria ricchezza e a plasmare il futuro secondo i propri desideri. La finalità della società è quella di rendere gli investimenti facilmente comprensibili e accessibili a tutti, eliminando sin dall’inizio concetti complessi e linguaggio gergale e proponendo investimenti a partire da 1 semplice sterlina.

Utilizzando Talkdesk CX Cloud™, una soluzione end-to-end completa per l’esperienza dei clienti, Wealthify consente di far crescere il proprio centro di contatto adattandolo alle esigenze in continua crescita.

