Riassunto: Waters velocizza la spettrometria di massa quantitativa con una nuova applicazione dedicata alla piattaforma software waters_connect

Riepilogo informativo:

Waters amplia la sua piattaforma IT waters_connect per supportare gli spettrometri di massa a quadrupolo tandem grazie a una nuova app software per la quantificazione.

L’applicazione MS Quan riduce fino al 50% i tempi di revisione dei dati quantitativi e, al contempo, consente ai laboratori di soddisfare i requisiti di conformità e integrità dei dati.

La soluzione semplifica e velocizza l’elaborazione di grandi volumi di campioni con un flusso di lavoro che razionalizza e migliora le analisi quantitative di routine.

MILFORD, Mass.–(BUSINESS WIRE)–Waters Corporation (NYSE:WAT) oggi ha annunciato l’espansione della piattaforma software waters_connect™ per supportare i clienti che analizzano campioni alimentari e ambientali utilizzando gli spettrometri di massa a quadrupolo tandem targati Waters. La nuova app MS Quan™ per waters_connect permette ai laboratori che analizzano grandi volumi di campioni, o che quantificano centinaia di componenti e contaminanti a piccole molecole, di effettuare un’unica operazione, un metodo più efficiente per elaborare e riesaminare i dati e identificare le variazioni da lotto a lotto.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Brian J. Murphy



Responsabile PR e comunicazioni aziendali



Waters Corporation



brian_j_murphy@waters.com

+1 508-482-2614