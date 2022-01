Riassunto: Vodafone Portugal lancia Nevo® Butler di Universal Electronics, l’hub per la casa domotica e l’intrattenimento con controllo vocale senza utilizzo delle mani

SCOTTSDALE, Arizona–(BUSINESS WIRE)–Vodafone Portugal si accinge a lanciare l’hub per la casa domotica e l’intrattenimento Nevo® Butler prodotto da Universal Electronics Inc. (UEI) (NASDAQ: UEIC) per i propri utenti residenziali di servizi TV e della banda larga.





UEI è leader globale nel campo delle soluzioni di controllo universali wireless per i dispositivi domotici e per l’intrattenimento. Nevo Butler è l’hub generico a controllo vocale, altamente sicuro, di UEI, progettato per coniugare esperienze di controllo domotico e di intrattenimento per diverse applicazioni. Grazie al controllo vocale in campo lungo e all’interoperabilità con diversi ecosistemi, Nevo Butler consente agli utenti di individuare e controllare virtualmente, senza usare le mani ma soltanto con la voce, tutti i dispositivi connessi nell’ambiente domestico compresi TV e set-top box, oltre ad accessori audio, sistemi di sicurezza e illuminazione, termostati e molto altro ancora.

Nevo Butler estende le funzionalità dell’attuale assistente vocale di Vodafone consentendo interazioni intuitive in campo lungo, senza l’uso delle mani, con il servizio di intrattenimento Vodafone Portugal.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Eva Delgado



Universal Electronics Inc.



eva.delgado@uei.com

714-987-8209