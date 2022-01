Riassunto: VitreaLab, Quantopticon e Luminess vincono alla grande al concorso SPIE Startup Challenge

Dieci concorrenti hanno presentato le loro tecnologie fotoniche al concorso annuale del settore





BELLINGHAM, Washington–(BUSINESS WIRE)–Ieri, in occasione di una cerimonia tenuta durante la conferenza SPIE Photonics West, VitreaLab, con il suo chip con illuminazione a laser per il settore dei display 2D e 3D, una tecnologia che rende i display più efficienti in termini di consumo energetico, è stato proclamato il vincitore del primo premio da 10.000 dollari messo in palio alla 12ma edizione del concorso SPIE Startup Challenge.

Con premi in denaro tutti elargiti da Jenoptik, Quantopticon, società progettista di software di simulazione per i produttori di hardware per il settore della fotonica quantistica, si è aggiudicata il secondo posto aggiudicandosi 5.000 dollari.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Daneet Steffens



Responsabile, Relazioni pubbliche



daneets@spie.org

+1 360 685 5478



@SPIEtweets