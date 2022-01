Riassunto: Velodyne Lidar annuncia la stipula di un contratto di vendita di durata quinquennale con QinetiQ

I sensori di Velodyne forniscono funzionalità di mappatura e autonomia per i veicoli robotici nell’ambito del settore della difesa

SAN JOSE, California–(BUSINESS WIRE)–Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR, VLDRW) ha annunciato quest’oggi la stipula di un contratto di durata quinquennale per la vendita dei suoi sensori lidar a QinetiQ Inc. (QinetiQ), prestigioso fornitore di soluzioni per la difesa e la sicurezza. QinetiQ ha scelto i sensori di Velodyne per dotare la sua flotta di veicoli terrestri senza equipaggio (Unmanned Ground Vehicle, UGV) di capacità di percezione e mappatura.





QinetiQ offre una gamma completa di sistemi terrestri senza equipaggio che spaziano da 5 a 50.000 libbre ed è uno dei maggiori fornitori di UGV per i settori della difesa e degli addetti a operazioni di primo soccorsi da 20 anni.

