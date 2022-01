Riassunto: Velodyne Lidar annuncia la nomina del Dr. Anurag Gupta a vicepresidente esecutivo per le attività di progettazione

Il Dr. Gupta guiderà un team di progettazione di prim’ordine con l’obiettivo di migliorare il solido portafoglio di soluzioni lidar hardware e software

SAN JOSE, California–(BUSINESS WIRE)–Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR, VLDRW) ha annunciato oggi la nomina del Dr. Anurag a vicepresidente esecutivo per le attività di progettazione. Nell’espletamento di tale incarico, dovrà guidare il team di progettazione di Velodyne con l’obiettivo di realizzare soluzioni hardware e software di alto valore che possano aiutare i clienti a risolvere i problemi a livello dei sistemi e consentire loro di raggiungere un futuro più sicuro, efficiente e sostenibile. In passato aveva ricoperto presso Sense Photonics la carica di vicepresidente senior per le attività di progettazione, coordinando lo sviluppo e il lancio di prodotti lidar flash 3D.





I sensori lidar e i software di Velodyne sono alla base dello sviluppo di innovative soluzioni autonome in un’ampia gamma di settori tra cui industriale, robotica, infrastrutture intelligenti e automotive.

