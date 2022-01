Riassunto: Uno studio a cura di Mavenir rivela che il passaggio al pacchetto core convergente 5G può ridurre fino al 36% il costo totale di proprietà (TCO)

Risparmi sulle spese in conto capitale (CAPEX) e sulle spese operative (OPEX) per gli operatori di reti mobili che optano per l’approccio “early adopter”

RICHARDSON, Texas–(BUSINESS WIRE)–Mavenir, il fornitore di software di rete che sta plasmando il futuro delle reti con software cloud nativo compatibile con qualsiasi ambiente cloud e trasforma il mondo in cui il mondo si connette, ha pubblicato uno studio approfondito, condotto in collaborazione con Monica Paolini di Senza Fili, in cui si dimostra come l’accelerazione del passaggio a un’architettura core convergente 5G (Converged 5G Core, 5GC) possa produrre fino al 36% di risparmi sul costo totale di proprietà (TCO).

Nello studio si giunge alla conclusione che gli operatori di reti mobili (mobile network operator, MNO) possono risparmiare passando all’architettura 5GC cloud nativa con supporto 5G Standalone (SA) man mano che implementano la loro rete di accesso 5G, anziché fare affidamento sulle tradizionali tecnologie EPC e sul supporto per pacchetti core 5G Non-Standalone (NSA).

