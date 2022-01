Riassunto: Toshiba lancia delle soluzioni intelligenti di prossima generazione sulla piattaforma ELERA per accelerare la trasformazione digitale nel settore del commercio al dettaglio

L’espansione considerevole della piattaforma e delle soluzioni ELERA apre le porte a una nuova era tecnologica nel settore della vendita al dettaglio all’insegna dell’agilità, dell’interconnessione e dell’adattabilità infinita

NEW YORK e RESEARCH TRIANGLE PARK, Carolina del Nord–(BUSINESS WIRE)–Toshiba Global Commerce Solutions ha annunciato oggi, in occasione della conferenza sponsorizzata dell’associazione per il commercio al dettaglio denominata National Retail Federation, un’espansione di vasta portata della propria piattaforma commerciale unificata ELERATM per accelerare la trasformazione digitale dei venditori al dettaglio. L’espansione apre le porte a una nuova era tecnologica nel settore della vendita al dettaglio in cui l’enfasi viene posta su agilità, interconnessione e adattabilità infinita.

“I commercianti al dettaglio non possono accelerare la loro trasformazione se si trovano a dover far affidamento su tecnologie del tutto obsolete e a gestire centinaia di integrazioni personalizzate sviluppate dai clienti il cui mantenimento richiede risorse enormi”, ha dichiarato Rance Poehler, presidente e amministratore delegato di Toshiba Global Commerce Solutions.

