Riassunto: The Gift Club lancia un esclusivo elenco di aziende e la PRIMA app di networking per i programmi mondiali di fidelizzazione, bonus e carte regalo

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–The Gift Club oggi ha annunciato il lancio del suo annuario esclusivo di fornitori/venditori e di The Hub by The Gift Club, la prima app di networking a livello di settore.

L’elenco di aziende a cura di The Gift Club attualmente include oltre 50 fornitori approvati, di 23 diversi paesi, che forniscono prodotti e servizi alle aziende alla ricerca di soluzioni per i programmi di fidelizzazione e incentivazione di clienti o dipendenti, bonus per i dipendenti e vendita e distribuzione di carte regalo. Brand, distributori al dettaglio e professionisti delle risorse umane possono visitare il sito www.the-gift-club.com per visualizzare l’annuario oppure, per un contatto diretto che permette di tagliare sui tempi del processo di approvvigionamento, scrivere all’indirizzo info@the-gift-club.com.

