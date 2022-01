Riassunto: Temenos annuncia Infinity Digital for Salesforce, che combina un maggior coinvolgimento dei clienti con una piattaforma bancaria leader di settore

Infinity Digital for Salesforce si integra con Salesforce Financial Services Cloud per aiutare le banche a offrire esperienze ottimali di onboarding, erogazione di prestiti e servizi, a livello di tutti i punti di contatto

SAN FRANCISCO e GINEVRA–(BUSINESS WIRE)–Temenos (SIX: TEMN), la società di software bancario, oggi ha annunciato la disponibilità di Infinity Digital for Salesforce, che riunisce in un’unica piattaforma i settori del CRM, dei canali con assistenza e di quelli digitali. La soluzione è disponibile a questo link su Salesforce AppExchange, il marketplace aziendale sul cloud leader nel mondo.

Il prodotto integra Salesforce Financial Services Cloud con la piattaforma di digital banking targata Temenos, per offrire ai team bancari che interagiscono con i clienti una visione olistica sulla clientela, sia a livello di coinvolgimento che di dati sulle transazioni, in ogni canale e sistema transazionale.

