Riassunto: Teledyne FLIR Defense si aggiudica un importante contratto di durata pluriennale per la fornitura di sistemi di sorveglianza a medio e lungo raggio alle forze di difesa danesi

La società collaborerà con Precision Technic Defense Group per la fornitura di supporto e soluzioni di imaging terrestri, marittimi e aerei per il programma danese di sistemi di rilevamento mobili; si stima che il valore del contratto superi i 100 milioni di dollari

BOSTON–(BUSINESS WIRE)–Teledyne FLIR Defense, parte di Teledyne Technologies Incorporated (NYSE:TDY), ha annunciato, insieme al suo partner danese Precision Technic Defense Group, di aver stipulato un accordo quadro della durata di sette anni con la Danish Defense Acquisition and Logistics Organization (DALO) per la fornitura di diversi sistemi di sorveglianza a medio e lungo raggio per applicazioni terrestri, marittime e aeree.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

