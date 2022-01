Riassunto: TaiwanPlus include il percorso musicale creativo di Namewee e degli ABAO nella propria docuserie sulla musica indie “Road to Legacy”

TAIPEI, Taiwan–(BUSINESS WIRE)–TaiwanPlus, una nuova piattaforma globale per lo streaming di video in lingua inglese, si accinge a lanciare nel 2022 una serie originale a marchio TaiwanPlus intitolata “Road to Legacy”, una docuserie in 10 episodi che descrive in dettaglio il percorso verso la fama di 10 band di Taiwan. Il 17 gennaio 2022, TaiwanPlus presenterà in anteprima mondiale presso Legacy Taipei la docuserie, che verrà trasmessa esclusivamente e a titolo gratuito in streaming su scala globale tramite www.TaiwanPlus.com lo stesso giorno.





Dalla sua fondazione, “TaiwanPlus punta a offrire una piattaforma che funga da vetrina per la creativa ed eterogenea cultura sviluppatasi sotto la vitale democrazia di Taiwan”.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Per la stampa:



Sara Lin



Sara.lin@taiwanplus.com