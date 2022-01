Riassunto: Syncron contribuirà all’ottimizzazione dell’inventario di pezzi di ricambio e al miglioramento dell’esperienza del cliente per una sofisticata rete di concessionarie

Ford Motor Company estende il proprio rapporto di collaborazione con Syncron per migliorare la disponibilità dei pezzi di ricambio e il tasso di soddisfacimento della domanda da parte dei clienti facendo affidamento sul software di gestione dell’inventario per rivenditori al dettaglio di Syncron

ATLANTA–(BUSINESS WIRE)–Syncron ha annunciato oggi che Ford Motor Company ha esteso il proprio rapporto di collaborazione con la società per snellire e ottimizzare l’inventario di pezzi di ricambio per la sua rete statunitense di oltre 3.000 concessionarie.

L’intelligence per la gestione dell’inventario e l’avanzata tecnologia di ottimizzazione di Syncron in uso al momento aiutano i clienti a consolidare ulteriormente la loro reputazione favorevole offrendo ai clienti tempi di attesa per interventi di riparazione ancor più brevi, un processo di manutenzione semplificato e un’esperienza di servizio impeccabile.

