Riassunto: SPARK TECHNOLOGIES, per la sua quotazione in Borsa, si aggiudica un impegno di capitale da 30 milioni di euro da parte di GEM

Il gruppo di investimenti alternativi Global Emerging Markets (GEM) fornirà una Share Subscription Facility (SSF) fino a un importo massimo di 30 milioni di euro

I proventi consentiranno di debuttare in nuove e importanti città dell’Unione europea, per offrire ai pendolari opzioni fluide di trasporto a zero emissioni

VILNIUS, Lituania–(BUSINESS WIRE)–SPARK Technologies, importante società europea di car sharing specializzata in veicoli elettrici, ha annunciato la sigla di un accordo con GEM Global Yield LLC SCS, un gruppo privato di investimenti alternativi con sede in Lussemburgo, per un impegno di capitale pari a 30 milioni di euro.





In base ai termini dell’accordo, GEM si impegna a fornire a SPARK una Share Subscription Facility (SSF) per un importo massimo di 30 milioni di euro e un periodo di 36 mesi a partire dall’inizio della quotazione in Borsa delle azioni di SPARK Technologies.

