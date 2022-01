Riassunto: Rilisciata la certificazione di sicurezza GSMA NESAS per le vRAN aperte e i pacchetti core cloud nativi di Mavenir

La certificazione riguarda le linee di prodotti di Mavenir vRAN 5G, vRAN 4G, pacchetto core 5G, pacchetto core 4G e la piattaforma cloud nativa Mavenir Webscale Platform

RICHARDSON, Texas–(BUSINESS WIRE)–Mavenir, il fornitore di software di rete che sta plasmando il futuro delle reti con software cloud nativo compatibile con qualsiasi ambiente cloud e trasformando il modo in cui il mondo si connette, ha annunciato in data odierna di aver ottenuto nel novembre 2021 la certificazione di sicurezza ai sensi del programma per la garanzia della sicurezza degli apparecchi di rete (Network Equipment Security Assurance Scheme, NESAS) di GSMA. Mavenir è il sesto fornitore di soluzioni per reti mobili a livello globale ad aver ricevuto tale certificazione, andando ad aggiungersi agli altri fornitori, tra cui Nokia, Ericsson e Samsung, che hanno superato una valutazione e un audit indipendenti dei loro processi di sviluppo e di gestione del ciclo di vita dei prodotti volti a verificare la debita integrazione della sicurezza nei processi di progettazione, sviluppo, implementazione e manutenzione.

La certificazione NESAS di GSMA, definita congiuntamente da 3GPP e GSMA, fornisce un quadro di garanzia della sicurezza per il settore a sostegno del miglioramento della sicurezza delle reti mobili.

La certificazione è stata attribuita all’intero portafoglio di Mavenir, compresi:

Reti di accesso radio virtualizzate aperte 5G e 4G (vRAN aperte): una soluzione per reti vRAN aperte completamente containerizzata che include un’unità centralizzata (Centralized Unit, CU) e un’unità distribuita (Distributed Unit, DU).

Pacchetti core 5G e 4G: core per reti mobili cloud nativi e completamente containerizzati.

Mavenir Webscale Platform (MWP): soluzioni cloud native con container come servizio (Container as a Service, CaaS), piattaforma come servizio (Platform as a Service, PaaS) e MTCIL (livello Paas per telecomunicazioni) basati su Kubernetes, nonché un livello di gestione con FCAPS completo, funzionalità analitica, gestione dello slicing e orchestrazione dei servizi.

“ Quale unico fornitore di software di rete cloud nativo end-to-end, l’offerta di soluzioni e prodotti sicuri riveste un’importanza fondamentale per Mavenir.

