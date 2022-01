Riassunto: Pixis nomina Neel Pandya amministratore delegato responsabile per la regione Europa oltre alla regione Asia Pacifico

BANGALORE, India–(BUSINESS WIRE)–Pixis (ex Pyxis One), prestigioso fornitore di un’infrastruttura basata su intelligenza artificiale (IA) codeless contestuale per l’ottimizzazione completa del marketing, ha nominato oggi Neel Pandya, cui è già affidata la gestione delle operazioni nella regione Asia Pacifico (APAC), alla carica aggiuntiva di amministratore delegato responsabile per le operazioni europee.





Entrato a far parte di Pixis presso la sede di Bangalore nel luglio del 2021 con la qualifica di amministratore delegato per la regione APAC, Neel ha apportato importanti cambiamento e progressi al modo in cui Pixis opera, oltre ad aver ottimizzato considerevolmente l’espansione dell’azienda nella regione APAC. Sotto la sua guida, Pixis ha registrato una crescita delle entrate del 185% nella regione APAC di cui il 150% registrato nella sola India.

