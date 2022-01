Riassunto: OnProcess è una Star Performer e Major Contender nella relazione PEAK Matrix® di Everest Group sui fornitori di servizi per la gestione della supply chain

BOSTON–(BUSINESS WIRE)–OnProcess Technology, pioniere globale nelle catene di valore per i servizi circolari a livello mondiale, è tra le aziende che figurano nel rapporto Supply Chain Management (SCM) BPS – Service Provider Landscape with PEAK Matrix® Assessment 2022 di Everest Group.





Everest Group ha valutato 14 leader dei servizi per la gestione della supply chain, posizionando OnProcess tra i Major Contender. In base alla sua visione, alla capacità e all’impatto sul mercato, inoltre, di OnProcess è stata riconosciuta come appartenente al selezionato gruppo di quattro Star Performers nella relazione.

Secondo Everest Group, OnProcess è uno dei pochi provider a sfruttare un approccio orientato all’esperienza per la sua offerta nel segmento SCM e a focalizzarsi sull’interfaccia utente/esperienza utente (UX) delle sue soluzioni.

