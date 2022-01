Riassunto: Ola annuncia Futurefoundry

Saranno investiti 100 milioni di sterline per creare un centro globale dedicato all’ingegneria e alla progettazione avanzata di veicoli nel Regno Unito

COVENTRY, Inghilterra–(BUSINESS WIRE)–Ola Electric, il leader indiano nella produzione di veicoli elettrici (EV), oggi ha annunciato Ola Futurefoundry, il suo centro globale per l’ingegneria e la progettazione avanzata di automezzi. La struttura sarà basata a Coventry, Regno Unito, un hub internazionale dei migliori talenti in materia di design e ingegneria degli autoveicoli nel mondo.

Ola Futurefoundry lavorerà in sincronia con i team di progettazione e ingegneria dell’Ola Campus di Bangalore, in India. Accoglierà i talenti globali di molteplici discipline per la progettazione di veicoli a 2 e a 4 ruote, l’ingegneria automotive avanzata a performance elevate, modellazione digitale e fisica e altro ancora.

