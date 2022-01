Riassunto: o9 Solutions raccoglie 295 milioni di dollari da investitori strategici per continuare la propria crescita in mercati e settori verticali

General Atlantic, la relativa società di private equity BeyondNetZero e Generation Investment Management si uniscono a KKR come investitori in o9, portando la valutazione della società a 2,7 miliardi di dollari

DALLAS–(BUSINESS WIRE)–o9 Solutions, prestigioso fornitore di piattaforme software aziendali basate sull’intelligenza artificiale per migliorare qualità e velocità dei processi decisionali e di pianificazione delle società operanti in mercati verticali, ha annunciato oggi di avere ricevuto investimenti partecipativi per un totale di 295 milioni di dollari da General Atlantic, di cui fa parte anche BeyondNetZero, la relativa società di private equity focalizzata sul clima, da Generation Investment Management, società di gestione degli investimenti votata alla sostenibilità, e dal preesistente investitore KKR.





