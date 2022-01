Riassunto: MultiPay Group sceglie Percona per la gestione del database

Il fornitore globale di soluzioni di pagamento sceglie Percona per la fornitura di servizi gestiti ai fini dell’implementazione del proprio essenziale database open source

RALEIGH, Carolina del Nord–(BUSINESS WIRE)–Percona, azienda leader nel campo dei software e dei servizi per database open source, ha annunciato oggi che MultiPay Group, società tecnologica globale specializzata in soluzioni di pagamento, ha sottoscritto un accordo con Percona per la fornitura di servizi gestiti ai fini dell’utilizzo del proprio database open source MySQL.

MultiPay metterà a disposizione un’API innovativa ed esclusiva che fungerà da singolo punto di integrazione tra gli acquirenti e qualsiasi metodo di pagamento. MultiPay è attualmente utilizzata in 24 Paesi da numerosi clienti tra cui Zara e Frasers Group.

