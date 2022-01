Riassunto: MSCI annuncia un’alleanza strategica con Menai Financial Group

Menai fornirà consulenza per lo sviluppo delle soluzioni di asset digitali targate MSCI dedicate agli investitori istituzionali

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–MSCI Inc. (NYSE: MSCI), importante fornitore di strumenti e servizi a supporto delle decisioni critiche per la comunità degli investitori mondiali, oggi ha annunciato la collaborazione con Menai Financial Group (“Menai”), leader nei prodotti di investimento in asset digitali e nei servizi di negoziazione di livello istituzionale. Questa alleanza strategica rappresenta una delle prime collaborazioni di MSCI nello spazio degli asset digitali. Obiettivo di MSCI è sviluppare strumenti innovativi per gli investitori istituzionali che vogliono capitalizzare sulla crescita della tecnologia della blockchain e degli asset digitali.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

