Riassunto: MPEG LA offre una licenza all’insegna del tutto compreso per lo standard ATSC 3.0

La licenza per lo standard ATSC 3.0 comprende brevetti essenziali di 13 diverse organizzazioni mondiali

DENVER–(BUSINESS WIRE)–MPEG LA, LLC ha annunciato oggi la disponibilità della licenza per il portafoglio di brevetti ATSC 3.0 (“Licenza ATSC 3.0” o “Licenza”) quale punto di accesso unico a brevetti essenziali per lo standard di trasmissione di prossima generazione sviluppato dal Comitato per i sistemi televisivi avanzati (Advanced Television Systems Committee, ATSC). ATSC 3.0, già disponibile nella Corea del Sud e in numerosi mercati televisivi statunitensi, migliora l’esperienza di visione di contenuti televisivi garantendo una qualità audio e video superiore, una maggiore efficienza di compressione, una trasmissione robusta per la ricezione tramite televisori digitali fissi, convertitori e dispositivi mobili, nonché una maggiore accessibilità, personalizzazione e interattività, in aggiunta a funzionalità avanzate per avvisi di emergenza.

“MPEG LA è orgogliosa di continuare a fornire sostegno al settore televisivo per promuovere l’adozione del sistema di trasmissione terrestre di prossima generazione che è iniziato con le nostre licenze per lo standard ATSC 1.0 e lo standard di compressione video MPEG-2 impiegato in ATSC 1.0” ha affermato Larry Horn, presidente e amministratore delegato di MPEG LA.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Tom O’Reilly



MPEG LA, LLC



Tel.: 303.200.1710



toreilly@mpegla.com