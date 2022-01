Riassunto: Moody’s appare nell’Indice sulla parità di genere di Bloomberg per il terzo anno consecutivo

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Moody’s Corporation (NYSE:MCO) oggi ha annunciato di essere stata inserita nel Gender-Equality Index di Bloomberg (GEI) per il terzo anno di seguito. Ancora una volta Moody’s appare come un leader in materia di promozione della parità di genere tra i suoi pari della comunità imprenditoriale nel mondo.

“La presenza ricorrente di Moody’s nell’indice sulla parità di genere stilato da Bloomberg dimostra ampiamente l’impegno continuativo dell’azienda a supporto della figura femminile sul posto di lavoro”, ha commentato DK Bartley, responsabile della diversità presso Moody’s. “Guardando al futuro, le nostre azioni continueranno a essere guidate dai valori che ci siamo prefissati, in particolare la promozione di un ambiente che consenta a tutti i dipendenti in Moody’s di realizzarsi appieno”.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

