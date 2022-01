Riassunto: L&T Technology Services si aggiudica un contratto per la fornitura di servizi per veicoli elettrici da 45 milioni di dollari con un operatore di primo livello del settore automobilistico statunitense

Un centro di ricerca e sviluppo nel campo dell’ingegneria verrà aperto a Cracovia, in Polonia, per servire i clienti globali

BANGALORE, India–(BUSINESS WIRE)–L&T Technology Services Limited (BSE: 540115, NSE: LTTS), prestigiosa società di portata globale specializzata in via esclusiva in servizi ingegneristici, ha annunciato di essersi aggiudicata un contratto da 45 milioni di dollari come partner strategico e fornitore di servizi ingegneristici per il portafoglio di veicoli elettrici (electrical vehicle, EV) di un operatore di primo livello del settore automobilistico statunitense.

Ai sensi del contratto di durata quinquennale, LTTS collaborerà con il cliente per la fornitura di soluzioni attingendo alle proprie competenze tecnologiche nel campo della mobilità elettrica.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

