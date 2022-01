Riassunto: L’ambasciatore di PUMA e primatista mondiale Usain Bolt nella campagna “Only See Great”

“Greatness is doing things that no one has ever done before” (“La grandezza è fare cose che nessuno ha mai fatto prima”)

L’ambasciatore di PUMA e primatista mondiale Usain Bolt parla della motivazione che lo ha spinto a diventare il più grande velocista di tutti i tempi

HERZOGENAURACH, Germania–(BUSINESS WIRE)–Il detentore di record mondiale ed ex velocista giamaicano Usain Bolt parla della sua motivazione che lo ha spinto a diventare il più grande velocista di tutti i tempi in una video intervista con il brand sportivo PUMA.





Con la campagna ‘Only See Great’, PUMA esplora i percorsi professionali degli ambasciatori del marchio, che parlano delle esperienze che li hanno portati a raggiungere la grandezza, ascoltare il proprio cuore e condividere la loro visione con gli altri.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Contatto per i media:



Gudrun Caemmerer



Teamhead Global PR Central Marketing



gudrun.caemmerer@puma.com