Riassunto: La spesa in Europa in servizi commerciali e informatici raggiunge un valore record nel 2021 tra segni di un rallentamento della domanda nel quarto trimestre, mostra l’ISG Index™

L’ACV combinato nella regione EMEA cresce al più alto tasso annuale mai registrato, a un valore record di 26,5 Mrd di $ nel 2021

Il mercato combinato nel quarto trimestre raggiunge un valore record di 7,1 Mrd di $, ma al 9% il tasso di crescita è il più lento dell’anno

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Il mercato dei servizi commerciali e tecnologici in Europa ha raggiunto un valore record nel 2021 ma ha mostrato segni di rallentamento nel quarto trimestre, secondo il più recente rapporto sullo stato dell’industria preparato da Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), una società internazionale di consulenza e ricerca tecnologica leader nel settore.

L’EMEA ISG Index™, che misura il volume dei contratti commerciali di esternalizzazione con un valore annuale del contratto (ACV, annual contract value) di almeno 5 milioni di dollari, mostra che l’ACV per il mercato combinato, che include sia servizi gestiti che as-a-service (XaaS), ha raggiunto un valore record di 26,5 Mrd di $ durante l’anno, con un aumento del 23% – il tasso di crescita annuale più alto mai registrato per la regione.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Referenti per la stampa

Will Thoretz presso ISG



+1 203 517 3119



will.thoretz@isg-one.com

Kate Hartley presso Carrot Communications per conto di ISG



+44 7714065233



kate.hartley@carrotcomms.co.uk