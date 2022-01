Riassunto: La soluzione Adept di Synergis è al primo posto nelle categorie Facilità di utilizzo, Configurazione, Supporto e Relazioni nei report Winter 2022 di G2

Le valutazioni dei clienti, convalidate da esperti indipendenti, promuovono al top di 30 categorie il software di gestione documenti tecnici dell’azienda.

QUAKERTOWN, Pa.–(BUSINESS WIRE)–Synergis Software, leader mondiale nelle soluzione per la gestione e il flusso di lavoro della documentazione, oggi ha annunciato che Adept, il prodotto fiore all’occhiello dell’azienda, si è classificato al primo posto assoluto in 30 categorie dei Grid Report Winter 2022 di G2. I settori in cui Synergis ha vinto comprendono Gestione del contenuto aziendale, Gestione dei dati sui prodotti e Gestione dei disegni costruttivi di G2.





Le relazioni a cura di G2, sottoposte a revisioni di esperti indipendenti, evidenziano i principali punti di forza più importanti per i clienti, come “miglior facilità di utilizzo”, “configurazione più semplice”, “implementazione più rapida”, “miglior supporto” e “migliori relazioni”.

