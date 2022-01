Riassunto: Il NAGA Group AG porta 55,3 milioni di euro in entrate del gruppo battendo la guida all’anno fiscale 2021 e annuncia la prima piattaforma social di trading Web3 cripto al mondo, NAGAX

Un sommario delle cifre preliminari del Gruppo non sottoposte a revisione per il 2021 di NAGA:

– Un altro anno da record: entrate per 55,3 milioni di euro, un aumento del 126% rispetto alla guida di 50 milioni di euro

– EBITDA pari a 12,8 milioni di euro, un aumento del 93% di anno in anno

– Volume commerciale aumentato del 107% fino a 250 miliardi di euro

– Scambi aumentati del 60% fino a 10 milioni

– Il copy trading quasi triplicato fino a 4,8 milioni di scambi

AMBURGO, Germania–(BUSINESS WIRE)–NAGA Group AG (XETRA: N4G, ISIN: DE000A161NR7), fornitore del social media per il trading, le criptovalute e i pagamenti di NAGA.com, ha superato la sua guida alle entrate per il 2021, stando alle cifre preliminari non sottoposte a revisione.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

The NAGA Group AG



Andreas Luecke



Management Board



Hohe Bleichen 12



20354 Hamburg



T: +49 (0)40 524 77910



E: ir@naga.com