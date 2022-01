Riassunto: Il creatore di Wireshark entra a far parte di Sysdig per espandere il progetto open source per la sicurezza del cloud

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–Sysdig, Inc., leader nella sicurezza unificata per container e ambienti cloud, ha annunciato oggi che Gerald Combs, responsabile di progetto e creatore di Wireshark, è entrato a far parte della società. Lo strumento open source Wireshark è l’analizzatore di protocolli di rete più diffuso al mondo che ha registrato oltre 60 milioni di download negli ultimi 5 anni, una media di un milione al mese. Loris Degioanni, fondatore e direttore tecnologico di Sysdig, ha collaborato con Gerald al lancio di Wireshark più di 15 anni fa. Gerald entra in seno al team open source di Sysdig, che sta contribuendo in misura significativa a numerosi progetti open source, tra cui Falco, eBPF, Sysdig open source, Sysdig Inspect e altri strumenti e librerie.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Contatto per i media

Amanda McKinney Smith



(703) 473-4051



amanda.smith@sysdig.com