Riassunto: Icon Solutions: una nuova indagine mostra che, secondo le principali banche mondiali, la ‘Request to Pay’ metterà alla prova addebiti diretti e carte di pagamento

CAMBRIDGE, Inghilterra–(BUSINESS WIRE)–Un’indagine a cura di Icon Solutions che ha coinvolto le principali banche mondiali rivela come la ‘Request to Pay’ (RTP) sia molto probabilmente destinata a mettere alla prova i metodi di pagamento tradizionali. L’87% degli intervistati la considera come una valida alternativa agli addebiti diretti, e il 71% ritiene che porterà a una minor dipendenza dalle carte di pagamento per i commercianti; tuttavia, il 67% delle risposte identifica il livello di preparazione delle banche come il principale problema per l’adozione dei servizi della ‘Request to Pay’, con gli attuali limiti tecnologici e la mancanza di una strategia chiara indicati come ostacoli principali.

