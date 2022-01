Riassunto: I produttori europei migliorano la propria agilità grazie all’adozione del cloud

Una relazione ISG Provider Lens™ rileva che i produttori che utilizzano il cloud migliorano il marketing digitale e implementano modelli di business ‘direct to consumer’

FRANCOFORTE, Germania–(BUSINESS WIRE)–Le aziende produttrici d’Europa stanno adottando le tecnologie e i servizi sul cloud per accelerare i programmi di commercializzazione e migliorare l’impegno verso il marketing digitale, secondo una nuova relazione pubblicata oggi da Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), società tecnologica globale leader nella ricerca e consulenza.

Lo studio 2021 ISG Provider Lens™ sui servizi per il settore manifatturiero rileva che i produttori del continente guardano al cloud anche per l’implementazione di modelli di business ‘direct to consumer’.

“I produttori europei scelgono il cloud per aumentare l’agilità delle proprie imprese”, ha dichiarato Christian Decker, partner EMEA di ISG Smart Manufacturing.

