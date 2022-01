Riassunto: Hurricane Electric espande la rete globale a Francoforte con un nuovo Point of Presence (PoP) al centro dati Maincubes FRA01

Il nuovo PoP amplierà l’accesso al transito IP ad alta velocità

FRANCOFORTE, Germania–(BUSINESS WIRE)–Hurricane Electric, l’asse portante di Internet IPv6-native più grande al mondo ha annunciato oggi di aver realizzato un nuovo Point of Presence (PoP) al centro dati Maincubes FRA01. La struttura si trova a Goethering 29, 63067 Offenbach. È il 9o Point of Presence di Hurricane Electric a Francoforte e il 15o in Germania.

Francoforte è considerata la capitale finanziaria d’Europa ed è sede di molte grandi aziende informatiche e di telecomunicazioni; inoltre, la città è il mercato principale del paese per i centri dati, i fornitori di servizi e gli sviluppatori di reti.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Media



Adam Waitkunas



Milldam Public Relations



adam.waitkunas@milldampr.com

(978) 828-8304