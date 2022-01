Riassunto: Fusione tra MeetingPlay e Aventri Merge, aziende di prestigio nel settore del software per eventi; Eric Lochner nominato nuovo Amministratore delegato

Questo nuovo leader tecnologico offrirà un’ampia gamma di innovazioni e una soluzione completa di gestione degli eventi per l’intero ciclo di vita della pianificazione di eventi

WASHINGTON & NORWALK, Connecticut–(BUSINESS WIRE)–MeetingPlay e Aventri, aziende di prestigio nel settore del software per eventi, annunciano di essersi fuse e di avere ricevuto un investimento di capitale orientato alla crescita da Sunstone Partners e Camden Partners. Combinando i loro punti di forza, le due aziende intraprenderanno un nuovo cammino come impresa di primo piano che fornirà un servizio completo nel settore del software per eventi.

Questo nuovo leader in tale settore riunirà tecnologia innovativa e servizio ineguagliato per colmare tutte le lacune esistenti nel processo di pianificazione, offrendo la soluzione più completa per riunioni ed eventi di tutte le dimensioni, da conferenze con oltre 200.000 partecipanti a riunioni con meno di 100 partecipanti.

