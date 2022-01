Riassunto: ExaGrid riferisce ordini e un fatturato da record per il quarto trimestre del 2021

ExaGrid annuncia 4 trimestri straordinari e un 2021 da record in termini di fatturato, con liquidità e un conto profitti e perdite positivi in tutti e 4 i trimestri e per l’intero esercizio

MARLBOROUGH, Mass.–(BUSINESS WIRE)–ExaGrid®, l’unica soluzione di storage di backup a più livelli del settore, oggi ha annunciato ordini e un fatturato eccezionali nel corso del trimestre terminato il 31 dicembre 2021. Questi risultati confermano l’andamento straordinario del primo, secondo e terzo trimestre 2021, che hanno portato prenotazioni e fatturato a valori storici.





Il fatturato di ExaGrid è salito del 36% rispetto all’ultimo trimestre del 2020 e del 39% su base annua tra il 2020 e il 2021.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

