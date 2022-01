Riassunto: European DataWarehouse designata come un repositorio di dati per le cartolarizzazioni dalla Financial Conduct Authority

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–European DataWarehouse Ltd. (EDW) ha annunciato oggi la propria designazione a repositorio di dati per le cartolarizzazioni dalla Financial Conduct Authority (FCA).

Al termine di un esteso processo di candidatura, la registrazione diverrà effettiva a partire dal 17 gennaio 2022, colmando di fatto l’ultimo aspetto rimasto in materia di trasparenza regolamentare.

European DataWarehouse Ltd., società affiliata a European DataWarehouse GmbH, è stata costituita nel novembre 2018, ed ha presentato la propria candidatura nel Regno Unito nel dicembre 2020.

Questa decisione, assieme alla registrazione nel giugno 2021 come repositorio europeo sotto la supervisione dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), rafforza ulteriormente il ruolo decennale svolto da EDW come primario repositorio europeo in materia di cartolarizzazioni.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

