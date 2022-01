Riassunto: ESI Group e il Programma DesCartes mirano a trasformare Singapore in una nazione smart, ibrida, etica e sostenibile

RUNGIS, Francia–(BUSINESS WIRE)–ESI Group, Rungis, France, (ISIN Code: FR0004110310, Mnemo: ESI), un attore globale nel settore dei prototipi virtuali per le industrie, sta collaborando al lancio del progetto DesCartes a Singapore offrendo ai suoi scienziati conoscenze ed esperienza nei metodi di ibridazione e le sue soluzioni di software di prototipazione virtuale alle varie parti interessate.

DesCartes, un programma collaborativo quinquennale con un budget di 35 milioni di euro, è stato selezionato dal National Research Foundation (NRF) di Singapore ed è basato sul campus CREATE, “Campus for research excellence and technological enterprise” (Campus per l’eccellenza nella ricerca e l’industria tecnologica), la hub internazionale di ricerca di Singapore.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

