Riassunto: Elliptic presenta la sua unità dedicata alla market intelligence e annuncia una nuova proposta per i trader in criptovalute

La soluzione sfrutterà l’esclusivo set di dati di Elliptic per aiutare gli operatori istituzionali in criptomonete a ottenere un vantaggio competitivo

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Elliptic, fornitore leader di analisi on chain sulla blockchain, oggi annuncia il lancio della sua unità dedicata alla market intelligence, una seconda linea di attività per l’organizzazione, focalizzata sull’uso degli identity graph d’eccellenza di Elliptic per creare nuove proposte e casi di utilizzo destinati alle aziende impegnate nella negoziazione di criptovalute.

La nuova unità, guidata da James Smith, cofondatore di Elliptic, e da Laura Coffey, sfrutterà i set di dati dell’azienda come data layer dal prezioso valore intrinseco per il trading delle criptovalute, un segmento in piena crescita.

