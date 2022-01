Riassunto: DXC Technology nominato leader in cinque categorie assicurative nel NelsonHall NEAT Report 2021

ASHBURN, Va.–(BUSINESS WIRE)–DXC Technology (NYSE: DXC), un importante fornitore di servizi tecnologici Fortune 500 è stato riconosciuto dallo studio di analisti NelsonHall come un leader, il primo posto in classifica, in cinque categorie assicurative nel suo rapporto NEAT™ Life, Annuities & Pension: Operational Transformation 2021.





DXC Technology offre servizi assicurativi specifici per le assicurazioni nell’Enterprise Technology Stack, compreso il processo commerciale come servizio e il software assicurativo. Le capacità di DXC sono state assegnate alla posizione di Leader in:

Prestazioni complete

Trasformazione operativa in sistemi e processi digitali

Nuovi allestimenti e sottoscrizioni commerciali

Gestione dei vantaggi e dei fondi

Amministrazione di sinistri vita

“Il portafoglio digitale completo di DXC vedrà una crescita continua, con specifica espansione di capacità di esperienza clienti digitale, integrazione biometrica nelle sottoscrizioni mediche e soluzioni di nuovi allestimenti commerciali best-in-class”, ha spiegato Ashley Singleton, NelsonHall Market Research Analyst.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Frank Hurteau

Rapporti aziendali con i media



DXC Technology



+1.703.582.4665



> Email

John Sweeney

CFA, Vicepresidente, Relazioni con gli investitori



+1.980.315.3665



> Email