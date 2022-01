Riassunto: Diligent rileva Insightia, un importante fornitore SaaS di analitica e informazioni critiche

L’acquisizione rafforza i dati, l’analitica e le offerte ESG di Diligent per migliorare i processi decisionali nei settori in continua evoluzione di attivismo degli azionisti, votazioni per delega e governance aziendale

NEW YORK e LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Diligent, il leader globale nella governance moderna che offre soluzioni SaaS nei settori governance, rischio, compliance e ESG, oggi ha annunciato di aver rilevato Insightia, un rinomato fornitore SaaS di conoscenze di esperti e analitica intelligente per società quotate sui mercati, con particolare attenzione all’attivismo degli azionisti, i voti per delega e la corporate governance. I termini finanziari dell’operazione non sono stati resi pubblici.

Formata dalla fusione del 2020 di Activist Insight e Proxy Insight, Insightia offre un’unica fonte di informazioni su aziende pubbliche globali a una gamma di banche di investimento, studi legali, procuratori e altri consulenti aziendali a livello mondiale.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

