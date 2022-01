Riassunto: Diligent Boards si integra con Microsoft Teams per promuovere la collaborazione strategica e sicura nelle riunioni dei consigli di amministrazione

Ora le aziende possono impiegare il software avanzato di governance societaria sviluppato da Diligent per promuovere la collaborazione sicura, l’acquisizione di importanti informazioni strategiche e migliorare i processi decisionali in Teams

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Diligent, leader mondiale nel settore della moderna governance, che offre soluzioni SaaS per problemi di governance societaria, rischio e ESG (ambientali, sociali e della responsabilità d’impresa), annuncia l’integrazione di Diligent Boards con Microsoft Teams. Ora le aziende possono usare il software di governance societaria Diligent, pensato per i consigli di amministrazione, mentre usano Teams, per promuovere processi decisionali migliori grazie a un metodo sicuro di accesso a risorse utili per le riunioni e a informazioni cruciali per il governo d’impresa.

“La pandemia ha causato un cambiamento globale nel modo in cui lavoriamo e molte aziende hanno attuato una transizione permanente a modalità di lavoro virtuali o ibride”, spiega Ricardo Moreno, Vicepresidente senior Worldwide Partnerships presso Diligent.

