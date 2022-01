Riassunto: Cazoo rileverà il rivenditore italiano di automobili online, brumbrum

brumbrum è il principale rivenditore online di automobili usate in Italia e attore di abbonamenti

Offre un’ampia selezione di automobili da acquistare, finanziare o prendere su abbonamento

Un organico di oltre 180 dipendenti con solide direzione ed esperienza del mercato

Luogo di preparazione dei veicoli interno all’azienda, con capacità di produrre 15.000 automobili all’anno

Ampia fornitura locale, finanziamenti, rapporti commerciali e logistici

L’Italia è il 4 o mercato in Europa delle auto usate per volume e valore

mercato in Europa delle auto usate per volume e valore L’acquisizione accelererà il lancio previsto di Cazoo in tutta Italia nel 2022

LONDRA e NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Cazoo (NYSE: CZOO), il maggiore rivenditore online di autovetture in Europa, che rende la compravendita di automobili facile e diretta come ordinare un qualsiasi altro prodotto online, ha annunciato oggi l’accordo di acquisizione di brumbrum, il rivenditore digitale di automobili e la piattaforma di abbonamento più importante in Italia.

