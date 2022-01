Riassunto: causaLens ottiene un finanziamento di serie A da 45 milioni di dollari per espandere l’IA incentrata sul fattore umano che comprende il rapporto causa-effetto

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–causaLens, la deep-tech londinese fornitrice dell’IA del futuro, ha ottenuto un round di serie A del valore di 45 milioni di dollari USA.





causaLens è il pioniere dell’intelligenza artificiale causale, la sola tecnologia IA capace di quantificare i rapporti di causa ed effetto per ragionare parallelamente alle persone in modo affidabile, spiegabile ed equo. L’IA causale rappresenta un progresso enorme rispetto alle attuali tecnologie IA basate sulle correlazioni, che estrapolano ciecamente dati storici e non sono in grado di porre domande controfattuali, che corrispondono agli “E se…” alla base dell’immaginazione e creatività umane. La piattaforma senza codice di causaLens offre risultati molto più precisi e affidabili e, per la prima volta, permette la collaborazione tra umani e macchine.

