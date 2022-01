Riassunto: Busan avanza la propria candidatura per ospitare l’esposizione mondiale Expo 2030 all’insegna dello slogan “Trasformiamo il nostro mondo navigando verso un futuro migliore”

BUSAN, Corea del Sud–(BUSINESS WIRE)–La città metropolitana di Busan aspira a ospitare, presso il Porto nord di Busan, l’esposizione mondiale Expo 2030, in programma dal 1° maggio alla fine di ottobre 2030, con il pieno sostegno del governo coreano.

Ospitando l’esposizione mondiale Expo 2030 a Busan, dopo le edizioni del 2020 a Dubai e del 2025 a Osaka-Kansai, la Corea proporrà una visione globale per futuri cambiamenti di paradigma all’insegna dello slogan “Trasformiamo il nostro mondo navigando verso un futuro migliore”, con tre sottotematiche quali la sostenibilità del pianeta, le tecnologie per l’umanità e una piattaforma per la condivisione e l’assistenza.

Al momento, l’esposizione mondiale Expo 2020 Dubai è in corso di svolgimento per la prima volta in Medio Oriente a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti.

