Riassunto: Brightcove nominata Leader nell’Aragon Research Globe™

Brightcove identificata come un leader sia per la strategia che per le prestazioni dei prodotti nel settore dei video aziendali

BOSTON–(BUSINESS WIRE)–Brightcove Inc. (Nasdaq: BCOV), azienda di prestigio a livello internazionale, è stata nominata Leader nello strumento di valutazione del mercato Aragon Research Globe relativo ai video aziendali, 20221, sulla base della sua eccellenza riguardo alle prestazioni dei prodotti, alla strategia e alla vision.

Aragon Research definisce la posizione di leader come “aziende che eseguono strategie complete allineate con la direzione in cui si evolve il settore e la richiesta del mercato, e che operano efficacemente in relazione a tale ambiente strategico”. Brightcove è emersa come leader nel settore dei video aziendali in un momento cruciale, in cui i video sono diventati il modo più importante per le aziende per coinvolgere i dipendenti e i clienti.

