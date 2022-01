Riassunto: Bird espande le proprie operazioni in Europa dopo il recente conseguimento dei nulla osta necessari in Francia, in Italia e nei Paesi Bassi

Lanciato il servizio di bike sharing della società nei Paesi Bassi

LOS ANGELES–(BUSINESS WIRE)–Bird Global, Inc. (NYSE:BRDS), leader del settore dei mezzi di trasporto elettrici ecocompatibili, ha annunciato quest’oggi l’espansione del suo servizio di noleggio di microveicoli elettrici nella città olandese di Amersfoort. Il lancio segna l’introduzione delle biciclette elettriche a noleggio di Bird nei Paesi Bassi e giunge sulla scia del rilascio recente dei nulla osta necessari per le bici elettriche e i lanci avvenuti in Francia a Bordeaux e in Italia a Roma.

Alla luce dell’aumento costante della domanda di microveicoli elettrici in tutta Europa, Bird sta ampliando la disponibilità del suo servizio di bike sharing complementare al suo servizio di noleggio di motorini elettrici.

