Riassunto: Biognosys annuncia la certificazione GLP della sua struttura di proteomica da parte delle autorità sanitarie svizzere

Biognosys è il primo fornitore globale di servizi di proteomica certificato GLP per gli studi preclinici e conforme alle GCP per gli studi clinici

ZURIGO–(BUSINESS WIRE)–Biognosys, un leader in soluzioni di proteomica di prossima generazione per la scoperta e lo sviluppo di farmaci, oggi ha annunciato di aver ottenuto la certiificazione Good Laboratory Practice (GLP) dalle autorità sanitarie svizzere per gli studi preclinici. Con questa certificazione, Biognosys è diventato il primo fornitore globale di servizi di proteomica ad essere certificato GLP, oltre ad essere completamente conforme alle norme di Good Clinical Practice (GCP).

Questa pietra miliare normativa dimostra la rigorosa aderenza di Biognosys agli standard internazionali di ricerca per studi preclinici e clinici.

