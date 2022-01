Riassunto: Belkin annoverata tra i vincitori dell’edizione 2022 dei CES Innovation Awards

LAS VEGAS–(BUSINESS WIRE)–Belkin ha annunciato quest’oggi di essere stata annoverata tra i vincitori dei CES® Innovation Awards del 2022 per i suoi auricolari con cancellazione del rumore SOUNDFORM™ Immerse, nonché per il suo supporto magnetico per cellulare con tracking del viso. Con oltre 1800 candidature, l’edizione di quest’anno dei CES Innovation Awards ha raggiunto un nuovo record. L’annuncio è stato rilasciato in previsione del CES 2022, l’evento dedicato al settore tecnologo più prestigioso al mondo che si svolgerà dal 5 all’8 gennaio a Las Vegas, Nevada, e sarà disponibile anche in formato digitale.

Il programma CES Innovation Awards, di proprietà e prodotto dalla Consumer Technology Association (CTA)®, è un prestigioso concorso globale tenuto annualmente per riconoscere l’eccellenza nel design e nella progettazione in 27 categorie di prodotti tecnologici di consumo.

