Riassunto: BAI Communications collabora con Mavenir per realizzare il progetto per città intelligenti di Sunderland

La rete 5G sarà realizzata utilizzando le tecnologie Open RAN e Packet Core di Mavenir

READING, Inghilterra, e LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Mavenir, il fornitore di software di rete che sta plasmando il futuro delle reti con un software cloud nativo compatibile con qualsiasi ambiente cloud e trasformando il modo in cui si connette il mondo, ha annunciato oggi che BAI Communications (BAI), fornitore globale di infrastrutture per comunicazioni, lancerà un progetto per città intelligenti per l’amministrazione comunale di Sunderland, città sita nel nord dell’Inghilterra (Regno Unito), basato sulla soluzione MAVedge di Mavenir.

BAI Communications realizzerà una nuova rete incentrata sul 5G per accelerare l’adozione di servizi digitali trasformativi per vari settori tra cui produzione, logistica, istruzione e assistenza sociale.

